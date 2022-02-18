Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlarda aranması bulunan M.K., M.B., E.D., K.Ö. ve H.M.B. ile 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., 4 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ç., 1 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. ve 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. da yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs da cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.