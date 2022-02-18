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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyetten ‘iletişim dolandırıcılığı’ uyarısı

İHA

Emniyetten ‘iletişim dolandırıcılığı’ uyarısı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılara karşı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dolandırıcılık suçu en genel anlamıyla, bir kişiyi çeşitli hilelerle aldatarak, kendisine ya da başkasına menfaat sağlamak amacıyla yapılan kasıtlı eylemlerdir. Dolandırıcılık suçu, türlerine göre farklılık göstermektedir. Ülkemiz genelinde en yaygın olarak karşılaşılan dolandırıcılık yöntemi “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” şeklinde gerçekleştirilen ve telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıktır. Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında; şüpheliler, gelişen teknolojik imkânları kullanarak, mağdurları telefon ile arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtmaktadırlar. Bu kişiler bir takım gerçek dışı vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, vatandaşlarımızın iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırmaktadırlar.

Kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları şahıslara FETÖ/PDY terör örgütüne adının karıştığını, Terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, Terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, Bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, Hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, Şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, İkamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiği, Banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği ve operasyon bitimi parayı iade edecekleri, gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar. Bunların yanı sıra dolandırıcı şahıslar kullandıkları çeşitli bilgisayar programları sayesinde vatandaşlarımızın telefon ekranında Polis tarafından aranıyor gibi gözükecek şekilde arama yaparak güvenlerini kazanmaktadırlar. Hatta polis ekiplerini, sahte ihbarlarla aradıkları vatandaşın ikamet bölgesine yönlendirip senaryolarının inandırıcılığını sağlamaktadırlar. Daha sonraki aşamalarda ise verdikleri hesap numaralarına paranızı havale etmenizi ya da para ve altınlarınızı çöp kutuları, park veya sokaklara bırakmanızı istemektedirler.”

Ayrıca dolandırıcıların hediye ve çekiliş kazanma vaadi ile de vatandaşları kandırdıkları belirtilen uyarıda, “Bu yöntemler dışında, vatandaşlarımızın telefon numaralarına “hediye kazandınız” ya da “çekiliş kazandınız” gibi SMS’ler atarak, vergi veya kargo ücreti adı altında para talep etmektedirler. Ayrıca dolandırıcılar telefonla sizi arayarak sağlık veya hayat sigortanızın yenilenmesi için para yatırmanızı isteyerek de dolandırabilmektedirler. Telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamak için polis, jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havaleEFT yapılmasını katiyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini Polis, Savcı, Asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 112 Acil Çağrı hattını arayın ya da en yakın Emniyet Birimine müracaat edin” ifadelerine de yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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