Polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda vatandaşlar; yankesicilik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ve civarında bulunan otobüs durakları, esnaflar ve umuma açık yerlerde bulunan vatandaşlar; telefonda para isteyen kimselere itibar etmemeleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere aldanmamaları, bankamatikte işlem yapılırken şifrelerini kimseyle paylaşmamaları, yoğun insan kalabalığı olan yerlerde çanta ve cüzdanlarının sık sık kontrol etmeleri konularında bilgilendirildi.

Ekiplerce ayrıca yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğince vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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