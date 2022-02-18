Üzerine soba düşerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yakmak istediği sobayı üzerine düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6309. Sokak üzerinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan Güngör S. (38), yakmak istediği sobanın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan yaralı adamın haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı adam yerinden kalkamayınca, ikamet kapısı itfaiye ekipleri tarafından açılarak içeri girildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Güngör S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.