

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIKayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı. Polis ve itfaiyenin yaptığı ilk incelemede, 10 dükkan ve 3 TIR'ın büyük çapta hasar gördüğü belirlendi. Yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-02-19 03:05:11



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