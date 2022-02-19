Kayserispor - Giresunspor 6. kez

Yukatel Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile Giresunspor karşılaşacak. Kadir Has Stadı'ndaki maçta iki ekip, altıncı kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele edecek. Geride kalan 5 maçta 2 kez Kayserispor, 2 kez Giresunspor kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibi ile sahasında oynadığı 2 maçı da kazanırken ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan maç 11 berabere bitmişti. Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanan 5 maç ve neticeleri şöyle:

1973/1974 KayserisporGiresunspor 10

1973/1974 GiresunsporKayserispor 30

1974/1975 KayserisporGiresunspor 32

1974/1975 GiresunsporKayserispor 20

2021/2022 GiresunsporKayserispor 11

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