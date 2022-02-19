Başkan Büyükkılıç’tan İldem’e müjde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesine sosyal yaşam merkezi yapılacağını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak güzel mahallemize bir armağan da bulunmalıyız. Çok amaçlı büyük bir sosyal tesisimizin inşallah projesini hazırladık, ihalesini yapacağız” dedi.

Gelişen ve güzelleşen Kayseri’nin adeta büyük bir yaşam merkezi haline geldiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada “İldem Cumhuriyet Mahallemiz gelişen, güzelleşen bizim yüz akımız bir mahalledir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bir armağan da bulunmalıyız. Çok amaçlı büyük bir sosyal tesisimizin inşallah projesini hazırladık” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ihalesini yakın zamanda yapıp, projeyi mahalle ve bölge sakinlerine kazandıracaklarını belirterek, “Bu dönemde ihalesini yapıp, hayata geçirme yolunda gayret gösteriyoruz. Bir bakıma burada 50 binden fazla potansiyel var, diğer mahallelerimize de hitap edecek şekilde eserimizi hayata geçireceğiz. Yüzme havuzu da dâhil olmak üzere, İldem bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaşam merkezimiz şimdiden şehrimize, ilçemize ve mahallemize çok yakışacak, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri’de belediye başkanları olarak 16 ilçe belediye başkanıyla el ele, gönül gönüle, dayanışma içerisinde, birliğimizi beraberliğimizi zedelemeden, bizi seven, güvenen ve seçen cumhur ittifakımızın bu güzel başkanlarına sahip çıkan siz kardeşlerimize nasıl layık olunacağının gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Projesi tamamlanan İldem Yaşam Merkezi’nde, başta spor faaliyetlerine yönelik olmak üzere bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odalarının yanı sıra eğitim ve sosyal faaliyetlere imkân sunacak derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya gibi bölümlerin yer alması planlanıyor.

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