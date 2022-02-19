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– Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Chilinho’nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın sahibi oldu.

21. dakikada Cardoso’nun köşe atışında ceza sahasında yükselen Thiam’ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

29. dakikada Cardoso’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gavranovic’in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

41. dakikada Cardoso’nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Bertolacci’nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Okan’ın kucağında kaldı.

45. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Abdülkadir topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Mert'in kafayla topu filelere gönderdi. 20



Stat: Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Gökhan Barcın xx

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Mert xx, Hosseini xx, Carole xx, Abdulkadir xx, İbrahim x (Attamah dk. 34 x), Thiam xx, Cardoso xx, Bertolocci xx, Gavranovic xx

Yedekler: Lung, Yasir, Kolovetsios, Ramazan, Emre, Campanharo, Mane, Gökhan, İlhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Giresunspor: Okan x, Aziz x, Diarra x, Sergen x, Zeki xx, Traore xx, Flavio xx, Chilinho x, Diabate xx, Serginho x, Doukara x,

Yedekler: Onurcan, Douglas, Hayrullah, Fatih, Pelupessy, Muhammed, Champness, Süleymanov, Balde, Umut

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Gavranovic (dk. 29), Mert (dk. 45) (Kayserispor)

Sarı kartlar: İbrahim (Kayserispor), Sergen (Giresunspor)

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