Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor: 2-1

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ (Dk. 34 Attamah), Bertolacci (Dk. 68 Campanharo), Thiam (Dk. 86 İlhan Parlak), Cardoso (Dk. 46 Mane), Gavranovic (Dk. 86 Ramazan Civelek)

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 87 Balde), Zeki Yavru, Traore (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate (Dk. 73 Champness), Chiquinho, Sergio (Dk. 65 Süleymanov), Doukara (Dk. 46 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 29 Gavranovic, Dk. 45+1 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Suleymanov (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Bertolacci, Carole, Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Sergen Piçinciol, Chiquinho, Suleymanov (GZT Giresunspor)

Süper Lig´in 26'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 yendi.

12'nci dakikada ceza alanında topla buluşan Chiquinho'un şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.

29'uncu dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Carole Cardoso'ya pas verdi. Cardoso'nun ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Gavranovic topu ağlara yolladı: 1-0.

36'ncı dakikada ceza sahası dışından Thiam'ın kullandığı serbest vuruş yandan auta gitti.

45+1'inci dakikada sol çaprazdan Abdulkadir Parmak'ın ortasında topla buluşan Mert Çetin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

47'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın kaleye çektiği şutu kaleci Bilal kurtardı.

55'inci dakikada Zeki Yavru'nun rakip ceza sahasının hemen dışında kaleye çektiği şut auta gitti.

63'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

76'ncı dakikada Campanharo'nun pasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası çizgisinde kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Suleymanov'un kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-02-19 18:00:56



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