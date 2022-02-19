Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından



Olcay DÜZGÜN Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "3 puanı aldık ama bu 3 puandan önemli dersler çıkarmamız lazım" dedi. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "Genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Artık lig daralıyor. Göztepe maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "90 dakikayı değerlendirecek olursak en formda gözüken taraftarımızdı. Maçın adamı 12'nci adamımızdı. Onlara teşekkür ediyorum. Oyunun genelini takım olarak beğenmedik. İlk 10 dakika iyi başladık ama son 30 dakika çok hata yaptık. İyi, iki gol bulduk. Onlara ayrı parantez açmak istiyorum. İbrahim'in ve Bertolacci'nin 4 sarı kartı olması ve oyundan çıkması bizim adımıza önemli zaman dilimi oldu. Bireysel oyuna yöneldik. Oyuna giren oyuncu oyuna katkı yapmalı bu katkı olmadığında rakip risk alıyor. Bireysele yöneldik ve boş alan bıraktık, koşmadık, kaliteli pası yapamadık. Böyle olunca da son dakikalarda gol yedik. Daha uzatmalar da var. Skoru koruma iç güdüsü ile sürekli savunmada kalma durumundasınız. Son 10 dakika bu sorunu yaşadık. Hafta içi bunun analizini yapıp oyuncularımızla tartışacağız" diye konuştu.

"KAYSERİ PLAKASINI YAZDIRALIM SLOGANI İLE MAÇA ÇIKTIK"

Giresunspor'un zorlu rakip olduğuna değinen Karaman, "Giresunspor deplasmanda en fazla maç kazanan takım. Ben asla kolay bir maç olduğunu düşünmedim. Deplasmanda 12 puan alan bir takıma karşı oynadık. Belki iç sahada bu performansı sergileseler alt sıralarda olmazlardı. Kayseri plakasını yazdıralım sloganı ile maça çıktık. Belki de bu Giresun'u motive etti. En önemlisi 3 puan almaktı. 3 puanı aldık ama bu 3 puandan önemli dersler çıkarmamız lazım" dedi.

HAKAN KELEŞ: BUGÜN KAYBEDECEK BİR OYUN OYNAMADIK

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "Maç öncesi kötü gidişatımız vardı. Devam ediyor. Onu değiştirmek istiyorduk. Bugün kaybedecek bir oyun oynamadık, oyunun bazı bölümlerinde üstün oynadık. Bazı pozisyonları değerlendiremedik. Oyun içinde verilen ve verilmeyen fauller var. Bu biraz canımızı sıktı. Rakip belki 10 kişi kalabilirdi. Bazı konularda sıkıntılar yaşadık. Genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Artık lig daralıyor. Göztepe maçına bakacağız. Oyunu skora yansıttığımız zaman istediğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Ligin ilk yarısında da kötü gidişat yaşadık. Biraz fikstür avantajı biraz da bazı sorunlar var. Rakiplerimizden alacağımız maçlarımız var. Onları kazanıp hedeflerimize ulaşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hikmet Karaman'ın açıklamaları

Hakan Keleş'in açıklamaları

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN

2022-02-19 18:57:53



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