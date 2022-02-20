Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır"

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un ligde üst sıralara çıkacağını umut ettiklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor'un sahasında Giresunspor'u 21 mağlup ettiği müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 38 puana erişen takım Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcuları, maç boyunca takıma destek veren taraftarları tebrik etti.

Sarı kırmızılı takımın ligde üst sıralara çıkacağını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bu Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır. 38 puandayız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yukarılara doğru çıkış devam eder" dedi.

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