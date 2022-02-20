Çek Kış Spor Günleri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlendi

Çek Cumhuriyeti’nden gelen kışlık kıyafet ve ekipman üreticileri, Erciyes’te düzenlenen Çek Kış Spor Günleri’nde buluştu.



Dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle “Global Kış Sporları Merkezi” konumuna gelen Erciyes,Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Kayseri Erciyes A.Ş. iş birliği ile düzenlenen Çek Kış Spor Günleri etkinline ev sahipliği yaptı. Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyette Çekya kayak kıyafet ve ekipman üreticileri, kış sporları markaları; Lusti, Alpine Pro, Direct Alpine, Kama, Sirjoseph, Sporten, Artis, Kastle yetkilileri iki gün boyunca tanıtımlar yaparak, işletmeler ile bire bir görüşmeler yaptılar. Markalar ayrıca Türkiye’de ve Kayseri’de temsilcilik açılması için girişimde bulundular. İki gün süren etkinlik sonunda Çek marka temsilcileri ve Kayseri’deki kayak sporcularının katılımı ile hobi yarışı da yapıldı. Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi PavelVacek de yarışanlar arasındaydı. Müsabakalarda derece elde edenlere ödül ve madalyaları Büyükelçi Pavel Vacek ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından takdim edildi.



Etkinlik hakkında konuşan Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, “Çek Kış Spor Günleri’ni Türkiye’de ilk defa Erciyes’te gerçekleştirdik. Harika bir ortam oluştu. Burada olmaktan mutluluk duyduk. Ülkemizden gelen ekipman üreticileri Erciyes’te ürünlerini tanıtıp, işletmeler ile çok verimli temaslar sağladılar. Erciyes AŞ sürecin başından beri bizlere hep destek oldu, kendilerine çok teşekkür ederiz. İş birliğimizi ilerleyen zamanlarda daha da büyüterek geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, "Çek Cumhuriyeti’nin Erciyes’te olmasından çok memnun olduk. Büyükelçi Pavel Vacek çok iyi kayakçı olduğu için Erciyes’in sahip olduğu potansiyeli yerinde gördükten sonra böyle bir etkinliği yapma fikri ortaya çıktı. Bu vesile ile Çekya’nın önde gelen kış spor markaların üreticileri Erciyes’teki işletmecilerimiz ile buluşturmuş olduk. İlerleyen zamanlarda Çek Cumhuriyeti ile kış turizmi anlamında çeşitli iş birliklerimizi daha da geliştireceğiz. İlk olarak yaptığımız bu etkinlik daha da büyük organizasyonların yapılmasına ortam sağlamış oldu. Tekrardan Çek heyetine dağımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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