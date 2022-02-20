Kocasinan Belediyesi’nden ekonomiye ve çevreye dev katkı Başkan Çolakbayrakdar, “Atölyemiz, sanayi sitesi gibi çalışıyor”

Kocasinan Belediyesi, bünyesindeki atölye ile tüm araçgereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. ‘Kendi kendine yeten belediye olarak’ tesisin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Atölyemizde belediye ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz” dedi.



Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama, motor atölyeleri gibi birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak, “Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak, ülkemize hizmet ediyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araçgereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımları gerçekleşiyoruz. Atölyemizde park ve bahçelerde kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve daha birçok ürünü onarıp, yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynırlarının yerine yenilerini koyup, tamiri ve bakımı mümkün olan çöp konteynırlarını atölyemizde tamir edip boyayarak yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamirat, boya işlemleri, arızalı olanlarının motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar tesislerimizde yapılıyor. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Atölyenin önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Tesisimiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Burada belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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