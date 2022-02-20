Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji evinde mağlup

Voleybol 1.Lig Kadınlar B Grubu’nda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, 18.hafta karşılaşmasında Adam Voleybol’a 30 mağlup oldu.



Voleybol 1. Lig Kadınlar B Grubu’nda heyecan, 18.hafta karşılaşmaları ile devam etti. 18.hafta karşılaşmasında Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, Adam Voleybol’u konuk etti. OSB Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma konuk ekip Adam Voleybol’un 30’lık üstünlüğü ile son buldu. Bu mağlubiyet ile Kayseri OSB, bu sezonki 7 mağlubiyetini almış oldu. Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1.set 2521 Adam Voleybol

2.set 2523 Adam Voleybol

3.set 2515 Adam Voleybol

Voleybol 1.Lig Kadınlar 19.hafta karşılaşmasında Cerastyle Kayseri OSB Teknik KolejiVakıfbank’a konuk olacak. Adam Voleybol ise Bahçelievler Belediye’yi konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.