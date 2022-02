‘Can yoldaşım’ dediği köpek için gözyaşı döküyor

Kayseri’de yalnız yaşayan 72 yaşındaki Faik Bakar, 2017 yılından beri yanından ayrılmayan kayıp köpeği Zeytin’in bulunmasını istiyor.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde ikamet eden Faik Bakar, geçtiğimiz günlerde 2017 yılından beri yanında olan köpeğine mama almaya gitti. Sürekli kendisini tramvay durağında bekleyen köpeğini göremeyen Bakar, her yeri aradı fakat Zeytin’i bulamadı. Eşinin 3 yıldır Fransa’da olduğunu ve Zeytin’in kendisine can yoldaşlığı yaptığını söyleyen Faik Bakar, gözyaşları içerisinde köpeğinin bulunması için yardım istedi.

Köpeğini ailesinden biri gibi gördüğünü söyleyen Faik Bakar, “Zeytin isminde bir köpeğim vardı. Köpek denemez benim için ailemden biri gibiydi. Devamlı yanımda dururdu ve beni hiç bırakmazdı. Arabayı çalıştırdığımda yanıma oturup benimle köyüme gelirdi. Can yoldaşımdı benim. Eşim yurt dışında neredeyse 3 senedir ve gittiğinden beri yanımda sadece köpeğim vardı. Doktora, eczaneye giderken bile devamlı yanımda olurdu. Kaybolduğu gün de çarşıya gitmem gerekiyordu Zeytin’e yiyecek almak için. Kış günü arabayı çalıştırmayayım diye tramvayla gideyim dedim. Arkamı döndüğümde peşimden geldiğini gördüm. Elimle eve dönsün diye git dedim işaret yaptım. Orada beni bekler devamlı. Köpeğim tazı cinsi olduğundan burnu çok keskin koku alırdı. 3 gün sonra bile olsa kokumu alır gelirdi. Bazen içeri koyuyordum eczaneye giderken ama nasıl yapıyorsa arkamdan çıkıp geliyordu eczaneye kadar. Nereye gidersem gideyim beni yalnız bırakmıyordu hiç. Tramvaya bindirmek yasak olduğu için mecburen bırakıp gidiyordum. İşimi halledip geldim, sonra baktım ki oraya yatıp beklerdi beni normalde ama zeytin her zamanki yerinde yok” dedi.

Bakar, kaybolan köpeğinin bulunması için yardım isteyerek, “Bazen buraya bağlayıp gidiyordum alışverişe, inanın patisini başına koyup adeta ağlıyordu. Zeytin dediğim gibi evimde ailemden bir birey gibiydi. İnsanlar belki tuhaf karşılayacaklar ama yemin ederim ağladım. İçeri giriyorum çıkıyorum Zeytin vardı. Her akşam belirli saatleri vardı ve gezmeye götürürdüm. Gezmeye gitmek için kapının önünde beklerdi. Neticede canlı, aynı bir insan gibiydi. Gerçekten çok üzülüyorum. Durum bu ama bu kaybolma değil, götürdüler köpeğimi. Çünkü kaybolması mümkün değil. Torunum kaybolsa bulamaz gelmez derim ama bu öyle değil. Ne kadar uzakta olursa olsun bulur gelir. Ben Zeytin’in bulunmasını istiyorum. Komşularım bana hep diyor 'Amca sıkma canını, yenisini alalım sana' diye. Yok diyorum, ben köpeğimi yetiştirdim 5 senedir. Daha ben kendisini ismi dışında çağırmış değilim. Adını dediğim zaman hemen çıkar yanıma gelirdi” ifadelerini kullandı.

