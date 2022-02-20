ERU Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi 500. naklini kutluyor ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Aykut hocam 'Ben artık bırakıyorum' dediğinde 'hayır' dedim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERU Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi 500. naklini kutluyor ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Aykut hocam 'Ben artık bırakıyorum' dediğinde 'hayır' dedim"

İHA

Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi, kurulduğu günden bu yana yaptığı 500 kemik iliği naklini düzenlediği programla kutladı.

ERU Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi 500. naklini kutluyor ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Aykut hocam 'Ben artık bırakıyorum' dediğinde 'hayır' dedim"

Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi, kurulduğu günden bu yana yaptığı 500 kemik iliği naklini düzenlediği programla kutladı.
Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği aracılığıyla hayırseverler tarafından yaptırılan, Türkiye'de yurt dışı JACIE akreditasyonunu alan ilk ve tek kemik iliği nakli merkezi 2021 yılında tamamlanarak Erciyes Üniversitesi'ne bağışlandı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü önderliğinde 2021 yılında kurulan ERÜ KANKA Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi'nin kurulduğu günden bu yana yaptığı 500. kemik iliği nakli düzenlenen programla kutlandı. Programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün baktığınız zaman çocuk hemotolojisi, genetik dediğimiz şey esasında gelecek bilimi. İstanbul için çok etkin olan özel sektörü çıkarttığınız zaman kamuda kemik iliği nakil merkez sayısı 3. Ve bunların toplam yatak kapasitesi 37. Nasıl bir fiziki yapıya sahip olduğunuzu bilmeniz için söylüyorum. İstanbul'da kamu üniversiteleri ve hastaneleri dahil yatak kapasitesi 37. Senede 70 civarında çocuğa kemik iliği nakli yapılıyor İstanbul'da. Bu merkezin sadece Türkiye için değil dünyanın sayılı merkezlerinden biri olmasına müsait. Burası esasında gelecek vizyonunun temsili olmuş durumda. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Aykut hocam 'Ben artık bırakıyorum' dediğinde 'hayır' dedim"
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Erciyes Üniversitesi'ni ve Kayseri'yi dünyaya tanıttıklarını ve bununla da gurur duyduklarını söyleyerek, "Erciyes Üniversitesi 43 yıllık tarihiyle köklü bir üniversite. Birçok başarılara imza atmış bir üniversite. Birçok üniversitenin ulusal medyada paylaşması gereken başarıları biz web sayfamıza bile koymuyoruz. Çünkü 'bu sıradan başarılar' diyoruz, 'biz süper ligdeyiz' diyoruz. Çok şükür bunu da tasdik etmiş durumdayız. Türkiye'de devlet üniversitelerinden akredite edilen 3 üniversiteden biriyiz, 8. sırada araştırma üniversitesiyiz. Turkovac'ı bulmuş ve geliştirmiş bir üniversiteyiz. Dünya nezdinde Kayseri'yi ayağa kaldırıyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. Aykut hoca ile çok şeyler yaşadık. Aykut hocam 'Ben artık bırakıyorum' dediğinde 'Hayır, ne gerekiyorsa Erciyes Üniversitesi arkanda' dedim. İyi ki demişim. Çok şükür şu anda gerçekten Kayseri'nin tanıtımını yapan birkaç kurumdan bir tanesiyiz. Tabii bu başarılarda kemik iliği hastanesi başta olmak üzere üniversitemizim hemen hemen her başarısında tabii ki akademisyenlerimizin, idari personellerimizin, öğrencilerimizin katkısı çok büyük ama en büyük katkı hayırseverlerimizindir" şeklinde konuştu.

"Zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise konuşmasında zorlukların üstesinden hep birlikte geleceklerini ifade etti. Özhaseki, "Cenabı Hakk insanoğluna imtihan veriyor. 65 yaşına geldim çok şükür, her işi rast giden, hiçbir sıkıntısı olmayan bir insan görmedim şimdiye kadar. Herkesin bir imtihanı var, başında bir gayesi var, kimseye söyleyemediği bir acısı var. Buradaki ailelerimize de Cenabı Hakk bu yavruları vermiş imtihan olarak. Onların her türlü ihtiyacıyla uğraşıyorlar, gece gündüz hastane kapılarını bekliyorlar. Ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Acıları paylaşacağız, yardımlaşacağız. Bu zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından programa katılan Kayserispor Kulübü Başkanı ve futbolcular, merkezde tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cemre havaya düştü
YEREL HABERLER Cemre havaya düştü
Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve ...
‘Can yoldaşım’ dediği köpek için gözyaşı döküyor
YEREL HABERLER ‘Can yoldaşım’ dediği köpek için gözyaşı döküyor
Hastalar için kolay tedavi: “Laparoskopik Cerrahi” Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan: “Laparoskopik cerrahi, hem hasta hem de doktor için kolay bir yöntem”
YEREL HABERLER Hastalar için kolay tedavi: “Laparoskopik ...
Özdoğan: "Gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Özdoğan: "Gençlerimizi milli sporcu olarak görmek ...
Talaslı vatandaş, CİMER’den Talas’ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi
YEREL HABERLER Talaslı vatandaş, CİMER’den Talas’ın diğer ...
Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor
YEREL HABERLER Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor
Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji evinde mağlup
YEREL HABERLER Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji evinde mağlup
Kocasinan Belediyesi’nden ekonomiye ve çevreye dev katkı Başkan Çolakbayrakdar, “Atölyemiz, sanayi sitesi gibi çalışıyor”
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden ekonomiye ve çevreye dev ...
Çek Kış Spor Günleri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlendi
YEREL HABERLER Çek Kış Spor Günleri Erciyes Kayak Merkezi’nde ...
Başkan Büyükkılıç, yangından zarar gören garajı inceledi, destek sözü verdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, yangından zarar gören garajı ...
Sevim'in protez kol sevinci Hayırseverler Sevim'e sahip çıktı, en büyük hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Sevim'in protez kol sevinci Hayırseverler Sevim'e ...
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: "Kayseri, her şeyiyle Süper Lig'de olmayı hak ediyor"
YEREL HABERLER Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet ...
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'mize her şeyin güzeli ...
Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı Seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yatan şahsı polis ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı ...
Berna Gözbaşı: "Daha büyük hedeflere dolu tribünler ile gidebiliriz"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Daha büyük hedeflere dolu tribünler ...
Hakan Keleş: "Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "Genel olarak iyi oynadık ama sonuca ...
Hikmet Karaman: "Plakayı yazdıralım istedik, gerçekleştirdik" "Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Dersler çıkartarak yolumuza devam etmeliyiz"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Plakayı yazdıralım istedik, ...
Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü
YEREL HABERLER Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü
Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ...
Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor: 2-1
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor: 2-1
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT ...
Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor (EK ...
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.