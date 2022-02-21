Develi Belediyespor set vermeden kazandı

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Develi Belediyespor, Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor’u 30 mağlup etti.

Alpaslan Endüstri 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 18. haftasında oynadığı maçta Melikgazi Belediyespor’u set vermeden 30 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Cihan Demir xx, Ömer Acıcı xx

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç x, Mustafa Sızlağ x, Mehmet Can Ağırbaş x, Kemalcan Sunay x, Enes burak Aktürk x, Emincan Kocabaş x, Ömer Uygur x, Çağlar Özel x, Ali Shahbazi x, Kurtuluş Can Gümüş x, Abdullah Belik x

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xxx, Gökhan Çatal xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Sultan Selim Arıman xxx, Fatih Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Alexandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Mertcan Akın xxx, Çağatay Durmuş xxx

Setler:

1.Set: 2025

2.Set: 1825

3.Set: 1825

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