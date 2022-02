Talasgücü Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligin 12.haftasında sahasında oynadığı maçta Andırın Yeşildağ’ı 50 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Bekir Taşöz xx, Işık Ekinci xx, Tuğba Sarı xx

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xx (Dk.75 Mustafa Umut Mete xx), Doğukan Çevik xxx, Osman Buğra Uysal xxx, Ramazan Taş xx (Dk.46 Mustafa İlkay Kartal xx), Adem Hakan Ali Denizer xxx, Muhammet Özdemir xxx (Dk.64 Gökalp Kahya xx), Muzaffer İlhan xxx (Dk.64 Emrah Turan xx), Uğurcan Gülay xxx, Ahmet Aydın xxx, Yusuf Kılıç xxx (Dk.46 Furkan Camcı xx), Muhammed Sak xxx

Andırın Yeşildağ: Mustafa Yeşilyurt x (Dk.87 Şehmus Yüksek x), Durdu Turhan Ciğer x, Miraç Türksayar x, Talha Sağdıç x, Şamil Bolat x, Ziya Ayvalı x (Dk.75 Mustafa Ürük x) Enes Türker x, Resul Çiçek x, Mehmet Can x (Dk.57 Kemal Ayatay x), İhsan Can Tanrıverdi x, (Dk.57 Recep Tayyip x), Ozan Kürtül *

Goller: Ramazan Taş dk.7, Muhammed Sak dk.20, Adem Hakan Ali Denizer dk.23, Muhammet Özdemir dk.38, Emrah Turan dk.70 (Talasgücü Belediyespor)

