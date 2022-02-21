Elit U17 Ligi 14. hafta Kayserispor:1 - Yeni Malatyaspor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elit U17 Ligi 14. hafta Kayserispor:1 - Yeni Malatyaspor: 1

İHA

Elit U17 Ligi 14. hafta Kayserispor:1 - Yeni Malatyaspor: 1

Elit U17 Ligi 6. Grupta yer alan Kayserispor, ligin 14. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam xx, Mehmet Samet Arpacıktaş xx, Selahattin Ak xx
Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Mehmet Sarı x (Dk.46 Erdem Aziz Palalı xx), Mustafa Erdoğan xx, Burak Efe Arslan xx, Barış Barut xx, Arda Kaya xx, (Dk.63 Şerafettin Polat x), Kürşat Türkeş Küçük xx, Arda Kılıç xx (Dk.86 Serkan Gümüş x), Hüseyin Aydın xx, Furkan Aslan xx (Dk.90 Ahmet Mukan x)
Yeni Malatyaspor U17: Cemil Semih Uğur xx, Furkan Söyler xx, Muhammet Emir Ulusoy xx, Talha Garip xx, Emirhan Yılmazer xx, Ömer Topal xx (Dk.53 Kürşat Yılmaz Selamoğlu x), Talha Buluş xx, Enes Nas xx (Dk.87 Ramazan Doğan xx), Muhammed Ali Acıerik xx, Oğuzhan Gülmüş xx (Dk.80 İhsan Emin Alpay x), Gökberk Durmaz xx
Goller: Furkan Aslan Dk.23 (Kayserispor U17), Ramazan Doğan Dk.90+5 (Yeni Malatyaspor U17)
Kırmızı Kart: Hüseyin Aydın Dk.83 (Kayserispor U17)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Süper Amatör Küme Gol düellosu Kayserigücü'nün Buğdaylıspor: 4 - Kayserigücü: 5
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Gol düellosu ...
Kayserispor U19: 4 - Giresunspor U19: 1
YEREL HABERLER Kayserispor U19: 4 - Giresunspor U19: 1
Elit U16 Ligi 14. hafta Kayserispor: 2- Yeni Malatyaspor: 3
YEREL HABERLER Elit U16 Ligi 14. hafta Kayserispor: 2- Yeni ...
KAYSERmall Outlet AVM'den yatırımcılara 34 iş yeri sahibi olma fırsatı
YEREL HABERLER KAYSERmall Outlet AVM'den yatırımcılara 34 iş yeri ...
Cami musluklarını çaldılar
YEREL HABERLER Cami musluklarını çaldılar
Talasgücü Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı
Kayserispor 9. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Kayserispor 9. sıraya yükseldi
Kayseri 1.Amatör Küme’nin yeni adı belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri 1.Amatör Küme’nin yeni adı belli oldu
Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı
Kayserispor'un eski futbolcusu Fernandes, Yunanistan'a transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un eski futbolcusu Fernandes, ...
Kayseri Şekerspor çıkışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayseri Şekerspor çıkışını sürdürüyor
Kayseri atletler madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Kayseri atletler madalyalarla döndü
Develi Belediyespor set vermeden kazandı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor set vermeden kazandı
Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı
Evini ateşe verip kaçtı
YEREL HABERLER Evini ateşe verip kaçtı
Oturduğu evi yaktı, ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Oturduğu evi yaktı, ekipler seferber oldu
Tartıştığı husumetlisini omzundan vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı husumetlisini omzundan vurdu
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 ...
Cemre havaya düştü
YEREL HABERLER Cemre havaya düştü
ERU Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi 500. naklini kutluyor ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Aykut hocam 'Ben artık bırakıyorum' dediğinde 'hayır' dedim"
YEREL HABERLER ERU Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi 500. naklini ...
Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve ...
‘Can yoldaşım’ dediği köpek için gözyaşı döküyor
YEREL HABERLER ‘Can yoldaşım’ dediği köpek için gözyaşı döküyor
Hastalar için kolay tedavi: “Laparoskopik Cerrahi” Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan: “Laparoskopik cerrahi, hem hasta hem de doktor için kolay bir yöntem”
YEREL HABERLER Hastalar için kolay tedavi: “Laparoskopik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.