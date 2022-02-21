Elit U16 Ligi 14. hafta Kayserispor: 2- Yeni Malatyaspor: 3

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Elit U16 Ligi 6. Grupta yer alan Kayserispor, ligin 14. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Erkilet Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Malatyaspor 32 kazanan taraf oldu.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Muhammed Boylu xx, Harun Soyeşik xx, Sema Çetin xx

Kayserispor U16: Yağız Efe Dere x, Ahmet Öztürk x, Korkmazcan Dernek x, Halil Cengiz x, Batuhan Özgan x, Resul Ekrem Sakarya x (Dk.66 Mücahit Enes Albayrak x), Fuat Çağkan Batır x (Dk.64 Berat İşkol x), Ahmet Orkun Temir x (Dk.54 Mert Ali Alıcı x), Arda Hasan Öğretir xx, Emin Burak Dursun x (Dk.66 Bekir Kaan Bakır x) Yusuf Tümkaya x (Dk.54 Mahmuthan Polat x)

Yeni Malatyaspor U16: Çınar Yıldızlı x, Ender Türker xx, Eymen Avcı xx, İbrahim Usta xx, Yağız Alın xx, Murat Şamil Güler xx, Cengizhan Yamar xx (Dk.68 Tugay Bulut x), Cevdet Deniz Aktaş xx (Dk.75 Arda Fırat x), Osman Katipoğlu xx, Halil İbahim Atcı xx, Alperen Ergen xx (Dk.80 Ünal Şişman x)

Goller: Yusuf Tümkaya dk.8, Batuhan Özgan dk.58 (Kayserispor U16), Murat Şamil Güler dk.21, Cevdet Deniz Aktaş dk.47, Halil İbrahim Atcı dk.77 (Yeni Malatyaspor U16)

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