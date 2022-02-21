Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Fatma Ateşsoy (44), tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u (52) bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi, Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü Mehmet Ateşsoy ile eşi Fatma Ateşsoy arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatma Ateşsoy, eşini kalbinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mehmet Ateşsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME GELDİ'

Olayın ardından Fatma Atasoy gözaltına alındı. Atasoy, polisteki ilk ifadesinde "Eşim Mehmet Atasoy ile aramızda geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışma yaşanırdı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Olay gecesi Mehmet elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-02-21 10:17:58



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