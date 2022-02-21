Yasadışı avlananlara ceza

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından; hafta sonu yapılan koruma kontrol esnasında yasa dışı avlanan iki kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten ceza yazıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarören Genel Avlağında yakalanan şahısların av esnasında vurmuş oldukları 6 adet sakarmeke kuşuna el konulurken, ilgililer hakkında bin 800 TL idari para cezası, 4 bin TL tazminat para cezası olmak üzere toplam 5 bin 800 TL para cezası uygulandı.

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