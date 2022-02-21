Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı. DEAŞ saflarında silahlı eylemde bulundukları belirlenen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda Kayseri'de yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Hac A. (33), Abdullah E. (26) ve Beşşar M.'nin (29) örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerin yaşadıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin Suriye'den Türkiye'ye kaçmadan önce DEAŞ saflarında silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2022-02-21 10:58:53



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