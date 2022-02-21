Kayseri'de çiftçilere bin 85 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kendi kendimize yetmemiz lazım"

Kayseri'de, 'Anadolu'nun Bereketi Buğday' Projesi kapsamında çiftçilere bin 85 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen 'Anadolu'nun Bereketi Buğday' Projesi kapsamında çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı. Proje kapsamında bin 85 ton sertifikalı buğday tohumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen tören ile çiftçilere teslim edildi. Törende Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve çiftçiler katıldı.



Törende bir konuşma yapan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Çiftçilerimiz devletimizin yaptığı projelerden memnun. Geçen sene aspir tohumu dağıttık. Biz üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki, hep birlikte el ele verelim ve birbirimize destek olalım. Cumhurbaşkanımızın üretim seferberliği başlattığında ‘ekilmeyen yer kalmasın’ dedi. Bizde ekmeye devam ediyoruz. Belediye olarak bize her türlü desteği veriyorsunuz. Biz belediyemizin desteklerinden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, “Dünyanın yaşamış olduğu covid19 pandemisi sürecinde dünyada 2 sektör hızlı bir şekilde öne çıktı. Bir tanesi sağlık, bir diğeri de gıdaya rahat erişim ve beraberinde gelen tarım sektörü. Bu sektör çerçevesinde bakanlığımız almış olduğu hızlı bir aksiyonla Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyası ile birlikte ilk fitil Kayseri’de ateşlendi. O günün şartlarında bin 75 ton civarındaki tohum 1 hafta içerisinde TİGEM’den tedarik edilerek hem ülkemize hem de özellikle ilimiz çiftçisine dağıtılmış oldu. Kayseri bu anlamda Türkiye’deki ilk fitili ateşleyen, ateşlenmiş olan bu fitili daha sonrasında omuzlayıp devam ettiren iller arasında en önde yer almaktadır. Bu anlamda hem üreticilerimizi hem de ekip arkadaşlarımızı tebrik ederim. Hakikaten bir karış dikilmeyen yer bırakmadan verilen talimat doğrultusunda ekilişlerimizi yapmış olduk” diye konuştu.



"Kendi kendimize yetmemiz lazım"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bu güzel Erciyes’imizin eteğindeki Kayseri havzasındaki kardeşlerimizin tarım ve hayvancılık konusunda yapmış olduğu çalışmalar bizim için çok önem arz etmektedir. Kayseri denilince endüstri merkezi akla gelir ama endüstri tarımın ve hayvancılığın dışında olan bir şey mi? Onun da endüstrisi var. Elbette 3 organizemiz, bir serbest bölgemiz, yeni OSB’miz olmak üzere Kayseri’mizi en iyi noktaya taşımak için hep birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde de gördük ki kendi kendimize yetmemiz lazım. Elden gelen öğün olmaz, o da zamanında bulunmaz. Fedakar sağlık çalışanlarımızın sağlık hizmetleriyle ve Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye yaptırmış olduğu şehir hastanesi ile sağlık boyutunda ve sağlık turizmiyle alakalı gayretlerimizle iyi bir noktadayız. Gururumuz olan Erciyes Üniversite’mizin Turkovac aşısını geliştirmesiyle de ayrıca taçlandırılmış durumdadır. Böyle güzel sağlıkla ilgili konuların yanında tarımı ve hayvancılığı da olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Bunun için talimatım her sene daha fazlası olmak üzere tarımla ilgili ne yapılması gerekiyorsa gerek odalarımızla, gerek birliklerimizle projelendirin, mutlaka bizim işimize yarar ve şehrimize katkısı olacak işlere vesile olun” diye konuştu.

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