Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

GZT Giresunspor maçının ardından 1 gün izin yapan sarı-kırmızılılar Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-02-21 20:49:12



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