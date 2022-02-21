6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet A. ile eşi Fatma A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma A., 6 çocuğunun babası Mehmet A.'yı kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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