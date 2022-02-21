Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü (3)

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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TUTUKLANDI

Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u (52) bıçaklayarak öldüren Fatma Ateşsoy (44), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2022-02-21 21:20:39



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