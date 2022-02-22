Kayseri Süper Amatör Küme Talas Anayurtspor: 2 - Amarat Gençlikspor: 0

Kayseri Süper Amatör küme maçında kümede kalma hesapları yapan Talas Anayurtspor, zirve hesapları yapan Amarat Gençlikspor'u 20 yenerek 3 puanı aldı.
Stat: Argıncık 2 nolu
Hakemler: Caner Kalem xx, Selahattin Ak xx, Muhammed Emin Çolak xx
Talas Anayurtspor: Deniz xxx, Doğan Bilgin xx, Tuğrul Kelek xxx, Abdül Sain xx, Ahmet Sürmeli xx, Cengiz Çay xxx, Emrecan Tepebaş xxx (Dk.85 Mevlüt Yılmaz x), Yaşar Alak xx, Ebubekir Sain xx (Dk.85 Okan Gürkan Yeter x), Uğur Karahançer xx (Dk.60 Fırat Akdaş xx), Semihcan Gül xxx (Dk.90+5 Ömerbey Yılmaz x)
Amarat Gençlikspor: Barış Aksu x, Sedat Sönmez xx, Burak Furkan Bakırcı xx, Resul Yalınız x (Dk.52 Mustafa Karakaya x), Adem Şener x, Enbiya Kurtuluş xx, Umut Tunç x, Kemal Kargın x (Dk.52 Engin Üçel x), Erdin Kaynar x (Dk.30 Vedat Taşçı x), İsmail Efe x (Dk.88 Durmuş Tarım x), Aydemir Yavuz x
Goller: Emrecan Tepebaş (pen) Dk.45+5 , Semihcan Gül Dk.90 (Talas Anayurtspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.