Kayserigücü Futbol Kulübü: "Hakemin tutumu izaha muhtaç"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserigücü Futbol Kulübü: "Hakemin tutumu izaha muhtaç"

İHA

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü Futbol Kulübü hafta sonu oynadığı ve 54 kazandığı Buğdaylıspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Kayserigücü Futbol Kulübü: "Hakemin tutumu izaha muhtaç"

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü Futbol Kulübü hafta sonu oynadığı ve 54 kazandığı Buğdaylıspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Kayserigücü Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Süper Amatör Ligi’nde geride bıraktığımız hafta A takımımız, Buğdaylıspor ile karşı karşıya geldiği müsabakayı son dakikada atmış olduğu golle 54 kazanmıştır. Ne var ki, ilk bakışta gol sayısına bakılarak kıran kırana bir maç olduğu zannedilmesi muhtemel maça, takımlardan ziyade hakem Cemal Emre Gömeç damgasını vurmuş ve takımımız rakip yerine bahis konusu hakem ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla, bahis konusu hakemin Buğdaylıspor lehine vermiş olduğu penaltıyı, Buğdaylıspor’un 3. golünden hemen önce kalecimize yapılan müdahaleyi ve son dakikada skor 44 iken ceza sahası içinde futbolcumuza yapılan müdahaleyi kamuoyu ile paylaşmakla yetiniyor; bahis konusu hakem tarafından maç boyu sergilenen izaha muhtaç tutumun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor yeni yılda 1 kez kaybetti Kayserispor 7 maçta 14 puan topladı
YEREL HABERLER Kayserispor yeni yılda 1 kez kaybetti Kayserispor 7 ...
Mert Çetin ilk golünü attı
YEREL HABERLER Mert Çetin ilk golünü attı
Mario Gavranovic 8. golünü attı
YEREL HABERLER Mario Gavranovic 8. golünü attı
Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor
Kayseri Süper Amatör Küme’de 14.hafta tamamlandı 9 maçta 48 gol atıldı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme’de 14.hafta tamamlandı 9 ...
Kayseri Süper Amatör Küme Talas Anayurtspor: 2 - Amarat Gençlikspor: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Talas Anayurtspor: 2 - ...
Talasgücü zirvede, Kayseri EMAR takipte
YEREL HABERLER Talasgücü zirvede, Kayseri EMAR takipte
Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Cenk Gönen'in doğum günü kutlandı
Uluslararası Trabzon Yarı Maratonundan 4 madalya ile döndüler
YEREL HABERLER Uluslararası Trabzon Yarı Maratonundan 4 madalya ile ...
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü (3)
YEREL HABERLER Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü (3)
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER 6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren ...
Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan ...
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakan adama müebbet hapis
YEREL HABERLER Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakan adama müebbet ...
'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER 'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle ...
'Mahallede maç var' etkinliği başladı
YEREL HABERLER 'Mahallede maç var' etkinliği başladı
Konaç: “Yeryüzünde tüm mazlumların umudu bütün zorluklara ve engellemelere rağmen Türkiye’dir”
YEREL HABERLER Konaç: “Yeryüzünde tüm mazlumların umudu bütün ...
KUDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER KUDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret
Milletvekili Tamer; Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı
YEREL HABERLER Milletvekili Tamer; Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ...
Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı (2)
YEREL HABERLER Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı (2)
Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara mehterli karşılama
YEREL HABERLER Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ...
Faik amca 'Zeytin’ine kavuştu İHA’nın haberi ses getirdi, Faik amcanın gözyaşları dindi
YEREL HABERLER Faik amca 'Zeytin’ine kavuştu İHA’nın haberi ses ...
Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla ...
Büyükşehir Zabıtası Erciyes'te
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası Erciyes'te

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.