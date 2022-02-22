Kayseri Süper Amatör Küme’de 14.hafta tamamlandı 9 maçta 48 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 14. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 48 gol atıldı.
Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 14.haftada en gollü karşılaşma 9 golün atıldığı KayserigücüBuğdaylıspor maçı oldu. Kayseri Şekerspor'un da rakibini 8 golle geçtiği haftada 2 maç da berabere bitti.
Süper Amatör Küme 14. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Hacılar ErciyessporGültepespor 44
K.ŞimşeksporErciyes Reşadiye Gençlik 11
Kayseri ŞekersporSanayi Esnafspor 80
KayserigücüBuğdaylıspor 54
Tomarza BelediyesporErciyes Esen Makina 15
Kayseri YolsporKayseri Gençlerbirliği 21
Kocasinan ÜlküsporBaşakpınar Belediyespor 41
Talas AnayurtsporAmarat Gençlikspor 20
OSB AtletiksporÖzvatan Gençlikspor 32
EsentepesporKayseri Yavuzspor 30 (Hükmen)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.