Kayseri Süper Amatör Küme’de 14.hafta tamamlandı 9 maçta 48 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 14. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 48 gol atıldı.



Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 14.haftada en gollü karşılaşma 9 golün atıldığı KayserigücüBuğdaylıspor maçı oldu. Kayseri Şekerspor'un da rakibini 8 golle geçtiği haftada 2 maç da berabere bitti.

Süper Amatör Küme 14. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Hacılar ErciyessporGültepespor 44

K.ŞimşeksporErciyes Reşadiye Gençlik 11

Kayseri ŞekersporSanayi Esnafspor 80

KayserigücüBuğdaylıspor 54

Tomarza BelediyesporErciyes Esen Makina 15

Kayseri YolsporKayseri Gençlerbirliği 21

Kocasinan ÜlküsporBaşakpınar Belediyespor 41

Talas AnayurtsporAmarat Gençlikspor 20

OSB AtletiksporÖzvatan Gençlikspor 32

EsentepesporKayseri Yavuzspor 30 (Hükmen)

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