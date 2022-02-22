Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor’u 21 yenen Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sahasında rakiplerine geçen vermeyen Kayserispor ligin 11. haftasında ağırladı Karagümrük maçından aldığı 21'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı kırmızılı takım bu maçla birlikte evinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı son 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.
Kayserispor’un iç sahada oynadığı son 9 maç ve sonuçları şöyle:
11.Hafta KayserisporKaragümrük 21
13.Hafta KayserisporGöztepe 11
15.Hafta KayserisporAntalyaspor 20
17.Hafta KayserisporGaziantep 00
19.Hafta KayserisporSivasspor 31
20.Hafta KayserisporAltay 10
22.Hafta KayserisporBaşakşehir 10
24.Hafta KayserisporHatayspor 43
26.Hafta KayserisporGiresunspor 21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.