Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

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Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.



Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor’u 21 yenen Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sahasında rakiplerine geçen vermeyen Kayserispor ligin 11. haftasında ağırladı Karagümrük maçından aldığı 21'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı kırmızılı takım bu maçla birlikte evinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı son 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.

Kayserispor’un iç sahada oynadığı son 9 maç ve sonuçları şöyle:

11.Hafta KayserisporKaragümrük 21

13.Hafta KayserisporGöztepe 11

15.Hafta KayserisporAntalyaspor 20

17.Hafta KayserisporGaziantep 00

19.Hafta KayserisporSivasspor 31

20.Hafta KayserisporAltay 10

22.Hafta KayserisporBaşakşehir 10

24.Hafta KayserisporHatayspor 43

26.Hafta KayserisporGiresunspor 21

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