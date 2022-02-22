Kayserispor yeni yılda 1 kez kaybetti Kayserispor 7 maçta 14 puan topladı

Yukatel Kayserispor, 2022 yılında oynadığı 7 Süper Lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar, bu maçlarda 14 puan topladı.
Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022 yılında 7 maça çıktı. Altay maçı ile yeni yıla giren sarı kırmızılılar, 10 kazandığı bu maç sonrasında Adana Demirspor ile berabere kaldı. Ardından oynadığı 3 maçı kazanan Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile 11 berabere kalırken geçen haftada da sahasında Giresunspor'u 21 yendi. Oynadığı 7 Süper Lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 14 puan toplayan Kayserispor, 11 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.
Kayserispor'un 2022 yılında oynadığı Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:
KayserisporAltay 10
Adana DSKayserispor 11
KayserisporBaşakşehir 10
KasımpaşaKayserispor 31
KayserisporHatayspor 43
GalatasarayKayserispor 11
KayserisporGiresunspor 21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.