Kayserispor yeni yılda 1 kez kaybetti Kayserispor 7 maçta 14 puan topladı

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Yukatel Kayserispor, 2022 yılında oynadığı 7 Süper Lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar, bu maçlarda 14 puan topladı.



Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022 yılında 7 maça çıktı. Altay maçı ile yeni yıla giren sarı kırmızılılar, 10 kazandığı bu maç sonrasında Adana Demirspor ile berabere kaldı. Ardından oynadığı 3 maçı kazanan Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile 11 berabere kalırken geçen haftada da sahasında Giresunspor'u 21 yendi. Oynadığı 7 Süper Lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 14 puan toplayan Kayserispor, 11 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

Kayserispor'un 2022 yılında oynadığı Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

KayserisporAltay 10

Adana DSKayserispor 11

KayserisporBaşakşehir 10

KasımpaşaKayserispor 31

KayserisporHatayspor 43

GalatasarayKayserispor 11

KayserisporGiresunspor 21

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