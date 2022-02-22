Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 - Develispor: 1

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 3. Grup maçında Kayseri EMAR Grup FK ile Develispor karşılaştı. Zorlu 90 dakika 11 sona erdi.



Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Enes Ahi xx, Özcan Şimşek xx, Erkan İlbak xx

Kayseri EMAR Grup FK: Çağrı Tanrıbilir xx, Çağatay Polatdemir xx, Gökhan Açıkgöz xx Murat Demirezen xx, Mehmet Turan Karamahmut xx, Ercan Çiftçi xx Emre Erol xx, Halil Akhan x İsmail Bulut xx (Dk.79 Miraç Türközü xx), Oğulcan Aktaş xx (Dk.79 Hakan Bahran x), Emre Taşkoparan x (Dk.76 Hakan Albayrak x)

Develispor: Güven Yılmaz xx, Melihşah Aslan xx, Hasan Hüseyin Alkan x (Dk.75 Turgay Aydoğan xx), Mehmet Sönmez xx, Resul Ekrem Turhan xx, Selim Başev xx (Dk.87 Sadık Yücel x), M.Şahin Açıkalın x (Dk.87 Furkan Ulus x), Yakup Can Yazgan xx, Hakan Çıtak xx, Erkan Atçı xx Bayram Ekrek x (Dk.46 Osman Murat x)

Goller: Miraç Türközü Dk.83 (Kayseri Emar Grup FK) Tugay Aydoğan Dk.86 (Develispor)

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