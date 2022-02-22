Erişilebilirlik Logosu Tanıtıldı

Erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılacak Erişilebilirlik Logosu’nu belirledi.

Belirlenen erişilebilirlik logosunun tanıtımı için, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Av. Fatma ÖncÜ’nün başkanlığında Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan kamu ve özel kuruluşların yetkililerinin katılımlarıyla çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir; Erişilebilirlik Logosu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; Erişilebilirlik; binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlayan hizmet modeli olduğunu söyleyerek, kentte komisyon toplantılarının her ayın 2.ve 4. haftası Perşembe günleri düzenlendiğini aktardı. Özdemir ayrıca; kentte 16 kurum, kuruluş ve açık alana Erişilebilirlik Belgesi düzenlendiğini kaydetti, erişilebilirlikten dolayı hiç ceza kesilmediğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ayın Av. Fatma Öncü'nün başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı sonrası, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan kurumlara, Erişilebilirlik logolu bayraklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir tarafından takdim edildi.

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