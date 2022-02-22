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Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı

DHA

Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 milyon lira değerinde tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.  
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ö.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.K. ve K.D. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda; buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 1 milyon lira değerinde 688 sikke ile 1 suikast silahı ele geçirildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El koyulan tarihi eserler ise yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2022-02-22 17:40:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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