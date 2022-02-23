Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs işletmecileri 'mazot' indirimi istiyor Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa: "Bizim gibi nakliyecilik işi yapan işletmelere gemilere ucuz verildiği gibi bize de verilsin"

İHA

Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, mazot fiyatlarının artmasının ulaşım sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyerek, nakliye sektörüne mazot indirimi istediklerini belirtti.

Otobüs işletmecileri 'mazot' indirimi istiyor Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa: "Bizim gibi nakliyecilik işi yapan işletmelere gemilere ucuz verildiği gibi bize de verilsin"

Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, mazot fiyatlarının artmasının ulaşım sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyerek, nakliye sektörüne mazot indirimi istediklerini belirtti.
Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, şehirlerarası ulaşımın yakıt zamlarından direkt olarak etkilendiğini belirterek, "Bizimle birlikte doğal olarak yolcularımızda etkilenme durumunda kaldılar. Yakıtımızın litresi 2 sene önce 3,54 TL seviyesindeyken, Bugün 16 TL’ye kadar geldi. 56 ay önce İstanbul’dan Kayseri’ye 850 kilometrelik mesafede şoförü, muavini, yakıtı dahil 4 bin TL’lik masrafımız vardı. Bugün sadece 8 bin TL yakıt masrafımız var. Bu nedenle masrafımız 11 bin TL’ye kadar çıkıyor. Araçlar artık dolu gittiği halde yakıtını karşılayamıyor. 10 servis giden yere 2 servis gidiyor. 2 servis giden yere de 1 servis gidiyor. Artık bizim işimiz yürümez hale geldi. Vatandaşımızın mağduriyetine biz üzülüyoruz ama bizde mecburen artış yapmak zorundayız. Her artış yaptığımızda yolcu sayısı yüzde 50 oranında azalıyor. Aynı çiftçiler ve yakıtla işi olan diğer sektörler gibi bizde mağduruz. Nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Vatandaşlarımız burada kendi araçları ile seyahat ettikleri zaman 15 TL civarından mazot alıyor. Biz şehirlerarası yolculuk yaptığımız halde bizde aynı fiyatlardan alıyoruz. Çiftçi tarlasını sürecek aynı 15 TL’den mazot alıyor. Yani vatandaşa uçaklarda yapmış oldukları süspansiyon otobüsçüde, nakliyecide, tır sektöründe yok. Bu olmadığı zaman vatandaş bizim vasıtamızla seyahat edemiyor. Vatandaşlar gidip gelemiyor. Bundan dolayı da yolcu kapasitemiz yüzde 50 oranında düştü. Kayseri’de normal şartlarda 300350 civarında araç kalkardı. Şu anda bu sayı yüzde 50 azaldı. Bunun sebebi de şu ki; Malatya’dan kalkıp, İstanbul’a giden arabanın 1415 bin TL masrafı oluyor. Bu arkadaş bundan dolayı yürüyemiyor. Fiyatı yükselttiği zamanda yolcu bulamıyor. Fiyat yükseltmediği zamanda mazot parasını çıkarmıyor. Bugün bizim Kayseri’den İstanbul’a gidip, gelen arabamız, dolu gidip geldiği zaman dahi zarar eder duruma geldi" ifadelerini kullandı.
"Bizim gibi nakliyecilik işi yapan işletmelere gemilere ucuz verildiği gibi bize de verilsin" diyen Binboğa, "İnsanların 100 milyon TL’lik yatı var ve bedava benzin alıyor. Gemiler milyonlarca para kazandığı halde onlara da mazot bedava, uçağa süspansiyon var bedava, uçak devletten bedava yakıt alıyor. Ancak bizler otobüsçü ve nakliyeciler olarak, vatandaşın aldığı parayla yakıt alıyoruz. Bugün mazotun nakliyecilere, otobüsçülere 89 TL olması gerekiyor ki vatandaşlar da ürünleri ucuz yesin, seyahat ederken de ucuz seyahat etsin. Bize mazotu ucuzlatsınlar biz bu durumu zaten yolcuya anında yansıtırız. Yeter ki mazotu ucuz alalım. Fiyatlar 2 katı oldu. Geçen sene 120 TL’ye götürdüğümüz İstanbul’u şu anda 280 TL’ye götürüyoruz. 50 TL’ye götürdüğümüz Ankara’yı 140 TL’ye götürüyoruz. Ancak yine de kurtarmıyor. Ankara’nın bugün masrafı 4 bin 500 TL civarındayken, İstanbul’un masrafı 11 bin TL oldu. Araba dolu gidip komisyoncuya komisyonu verildiği zaman geri kalan para arabanın masrafını kurtarmıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darbedilen kadına yardım ederken silahla vuruldu
YEREL HABERLER Darbedilen kadına yardım ederken silahla vuruldu
İki grup arasında kavga çıktı, markete giderken vuruldu Kayseri’de kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
YEREL HABERLER İki grup arasında kavga çıktı, markete giderken ...
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
Hikmet Karaman: "Trabzon'da en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel skorla Kayseri'ye dönmek istiyoruz" Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Trabzon'da en iyi futbolumuzu ...
Başkan Gülsoy: “Rusya - Ukrayna gerginliği Türkiye’yi de turizm açısından olumsuz etkileyebilir” “Yenilenebilir enerji potansiyelimizi azami şekilde devreye almalıyız” “KDV indirimi ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile oldu”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Rusya - Ukrayna gerginliği Türkiye’yi ...
Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık ...
Ekipleri şaşırtan görüntü; buzdolabından suikast silahı ve tarihi eser çıktı Kayseri'de tarihi eser operasyonunda buzdolabında yapılan aramada suikast silahı ve 71 adet fişeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Ekipleri şaşırtan görüntü; buzdolabından suikast ...
Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti
YEREL HABERLER Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı ...
Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu
YEREL HABERLER Alman Seidel, eşinin dinini seçip Müslüman oldu
Erişilebilirlik Logosu Tanıtıldı
YEREL HABERLER Erişilebilirlik Logosu Tanıtıldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Rektör Çalış’ı ...
Kablo hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı yakalandı
Kayseri’de 33 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri’de 33 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi
"Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi"
YEREL HABERLER "Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi"
Buğdaylıspor'dan Kayserigücü'ne tepki Buğdaylıspor başkanı Mustafa Bodak: "Her şey para ile olmuyor"
YEREL HABERLER Buğdaylıspor'dan Kayserigücü'ne tepki Buğdaylıspor ...
Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 - Develispor: 1
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 - ...
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
YEREL HABERLER Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
Kocasinan Belediyesi’nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden veterinerlik personeline ...
Başkan Büyükkılıç’a vergi haftası ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’a vergi haftası ziyareti
Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret
Başkan Büyükkılıç: "Trompet modeli katlı kavşak projemizde çalışmalar sürüyor"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Trompet modeli katlı kavşak ...
Engelli çift, her gün yanan evlerine gidip akşama kadar bölgede bekliyor
YEREL HABERLER Engelli çift, her gün yanan evlerine gidip akşama ...
Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı
YEREL HABERLER Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı
Anbar Mahallesi’ne sağlık merkezi inşa edilecek
YEREL HABERLER Anbar Mahallesi’ne sağlık merkezi inşa edilecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.