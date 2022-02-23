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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç’tan Türkiye’ye örnek olacak ‘yeşil alan’ uygulaması

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan Türkiye’ye örnek olacak ‘yeşil alan’ uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha önce Erciyes Dağı eteklerindeki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için uygulanan ve yüzde 40 su tasarrufu sağlayan biyotekstil keçe çim halı uygulamasının şehir merkezindeki peyzaj çalışmalarında kullanılmaya başlandığını söyledi.
Doğa ve çevre dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevre konusuna ayrı bir önem vererek bu kapsamda daha yeşil bir Kayseri için önemli çalışmalara imza atıyor. Başkan Büyükkılıç’ın çevre hassasiyeti doğrultusunda sadece 2021 yılında 100 bin fidan diken ve 2 milyon 268 bin 48 adet çiçek fidesi eken Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, daha önce Erciyes Dağı eteklerinde yapılan ARGE çalışmaları sonucu şehir merkezindeki alanların yeşillendirilmesi için biyotekstil keçe içinde bulunan çim tohumları kullanmaya başladı.
Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığımız, Âşık Veysel Bulvarı peyzaj çalışmalarında, bulvar üzerindeki yol, katlı kavşak ve alt geçit kenarlarına toprakla yapılan şev ismi verilen eğimli yerlere çim tohumu içeren biyotekstil keçe halısı seriyor” dedi.
Yenilikçi bir proje olan biyotekstil keçe içine iğneleme yöntemi ile yerleştirilen çim tohumu halılarının, doğal çözülebilme özelliğiyle dikkat çektiğini ifade eden Büyükkılıç, “Bu projemizi ilk olarak Erciyes Dağı eteklerinde uyguladık. Orada yapılan ARGE çalışmalarının başarılı sonuçlar vermesinin ardından bu çalışmamızı şehir merkezinde hayata geçirdik. Âşık Veysel Bulvarı’na 4 bin 500 metrekare doğal tohum halısı olarak bilinen biyotekstil keçe halısı seriliyor. Yağış ve güneşe bağlı olarak, 4 ile 10 hafta arasında çimlenme oluşacağını ön görüyoruz. Daha yeşil Kayseri için başlattığımız bu uygulama, Türkiye’ye de örnek olacak” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, bu uygulama sayesinde yüzde 40 su tasarrufu da sağlandığını sözlerine ekledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’e 3 bin metrekare alana biyotekstil halı sermişti. Erciyes Dağı’nda bitki çeşitliliği ve dokusunun zenginleştirilmesi için çalışma yapan Büyükşehir’in çevre dostu projesi ile Erciyes’te erozyonun önlenmesi, karın yerde tutunma süresinin uzatılması ve yeşil dokunun artırılması hedeflendi. Böylelikle Erciyes Dağı eteklerinde yapılan ARGE çalışmalarının başarılı sonuçlar vermesinin ardından, bu uygulama şehir merkezinde de hayata geçirildi. Türkiye’de doğal tohum halısı uygulamasını kullanan ilk belediyeler arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birçok konuda olduğu gibi bu alanda da örnek bir belediye oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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