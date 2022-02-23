Kocasinan’ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan’ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor

İHA

Kocasinan’ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor Projesi’ kapsamında ilçe genelinde başarılı olan liseli öğrencileri, Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor. Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğin teminatı evlatlarımız, bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır” dedi.
Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitimöğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Geleceğin teminatı evlatlarımız, gençlerimiz; bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır. Bu vesileyle ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesinin öğrenciler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, başarı oranının yükselmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Gezi ile ilgili Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden öğrenciler ise Erciyes’te kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında okullarında başarılı olan öğrencileri, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor’ Projesi kapsamında başarılı olan liseli öğrenciler, Erciyes’te karın keyfini çıkarıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği her okuldan başarılı olan 10 öğrenci olmak üzere toplam 100 kişiden oluşan ilk kafile Erciyes’te karın keyfini çıkardı. İlçe genelinde başarılı öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve hava şartlarının el verdiği günlerde devam edecek olan Erciyes gezisiyle öğrencilerin daha başarılı olmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan’ın sporcuları yeniden şampiyon
YEREL HABERLER Kocasinan’ın sporcuları yeniden şampiyon
Kocasinan’da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı
YEREL HABERLER Kocasinan’da bir günde 22 çift mutlu yuvaların ...
Yasa dışı avcılara gece operasyonu
YEREL HABERLER Yasa dışı avcılara gece operasyonu
Tramvay inşaatından demir çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tramvay inşaatından demir çalan şahıs yakalandı
Durumundan şüphelenilen araçtan hırsızlık malzemeleri çıktı
YEREL HABERLER Durumundan şüphelenilen araçtan hırsızlık malzemeleri ...
Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
Başkan Büyükkılıç’tan Türkiye’ye örnek olacak ‘yeşil alan’ uygulaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Türkiye’ye örnek olacak ‘yeşil ...
Başkan Palancıoğlu: “2022 yılı için ilk etapta 190 bin ton asfalt mıcırı satın alınacak”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “2022 yılı için ilk etapta 190 ...
Büyükşehir’in ulu çınarlarına emniyetten dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ulu çınarlarına emniyetten ...
Talasgücü şampiyonluğa inanıyor
YEREL HABERLER Talasgücü şampiyonluğa inanıyor
Büyükşehir İtfaiyesi’nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir İtfaiyesi’nden geleceğin kadın ...
Aşık Seyrani, türkü dinletisi ile anılacak
YEREL HABERLER Aşık Seyrani, türkü dinletisi ile anılacak
Kayserispor bininci golünü arıyor
YEREL HABERLER Kayserispor bininci golünü arıyor
Kayserispor'da 5 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor'da 5 eksik var
Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar
YEREL HABERLER Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi ...
Otobüs işletmecileri 'mazot' indirimi istiyor Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa: "Bizim gibi nakliyecilik işi yapan işletmelere gemilere ucuz verildiği gibi bize de verilsin"
YEREL HABERLER Otobüs işletmecileri 'mazot' indirimi istiyor Kayseri ...
Darbedilen kadına yardım ederken silahla vuruldu
YEREL HABERLER Darbedilen kadına yardım ederken silahla vuruldu
İki grup arasında kavga çıktı, markete giderken vuruldu Kayseri’de kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
YEREL HABERLER İki grup arasında kavga çıktı, markete giderken ...
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
Hikmet Karaman: "Trabzon'da en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel skorla Kayseri'ye dönmek istiyoruz" Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Trabzon'da en iyi futbolumuzu ...
Başkan Gülsoy: “Rusya - Ukrayna gerginliği Türkiye’yi de turizm açısından olumsuz etkileyebilir” “Yenilenebilir enerji potansiyelimizi azami şekilde devreye almalıyız” “KDV indirimi ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile oldu”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Rusya - Ukrayna gerginliği Türkiye’yi ...
Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık ...
Ekipleri şaşırtan görüntü; buzdolabından suikast silahı ve tarihi eser çıktı Kayseri'de tarihi eser operasyonunda buzdolabında yapılan aramada suikast silahı ve 71 adet fişeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Ekipleri şaşırtan görüntü; buzdolabından suikast ...
Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti
YEREL HABERLER Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.