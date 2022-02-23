Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek 53 takımdan 6'sı Süper Amatör Küme'ye yükselecek.
Kayseri Futbol İl temsilcisi Mehmet Yücel, Mart ayı içerisinde başlayacak 1.Amatör Küme'den 6 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceğini söyledi. Mehmet Yücel, 1.Amatör Küme gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımların kendi aralarında çapraz eşleşme ile playoff oynayacaklarını ve bu maçlar sonrasında 6 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceğini ifade etti.
Mehmet Yücel, gruplarda son 3 sırayı alan takımların direkt olarak alt lige düşeceğini de ifade ederek, diğer küme düşecek takımların da Play Out oynayarak belli olacağını dile getirdi.
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