Yahyalılı gençler Suriye’deki çocukları ısıttı

Yahyalı Belediyesi personeli ve Yahyalılı gençler tarafından "Suriye'de Çocuklar Soğuktan Ölmesin" sloganı ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, Suriye’nin İdlib şehrinde dağıtıldı.

Kampanya' da toplanan bin adet mont, bin adet bot, 3 tır odun, 2 tır kömür, 2 bin adet çocuk maması, 600 adet tulum, 200 adet sünger yatak, 800 kişilik yemek ve 50 bin TL nakit para, belediye personelleri ve gençlerden oluşan 15 kişilik ekip tarafından İdlib ’teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Suriye dönüşü Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret eden yardım ekibi, desteklerinde dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.

Yapılan yardım kampanyasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek personellerine teşekkür eden Başkan Öztürk, “ Yahyalı Belediyesi personelleri ve ilçemizde yaşayan gençlerimiz tarafından Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımları dağıtan ekibimiz ilçemize geri döndü. Her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Toplanan yardımları yetim, öksüz yavrulara ve mültecilere dağıtıp geri geldiler. Yardımı dağıtan kardeşlerim orada yaşanan sıkıntıları yakından gördüler. Orada kayıt altına alınan görüntüleri izleyince bizde göz yaşlarımıza hakim olamadık. Yardımı başlatan kardeşlerime ve yardıma 1 TL’ de olsa destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yahyalı hayırseverliği ile bilinen bir ilçe. Personellerimiz ve gençlerimiz Yahyalı’ya yakışır bir kampanya ’da topladıkları yardımları orada dağıtmanın da hazzını yaşadılar. Bizlere de yardım etmenin güzelliğini yaşattınız. Dünya’daki tüm zalimleri Allah yok etsin, mazlumları korusun. Bizlerde her zaman mazlumların yanında olacağız. Bundan sonrada yardımlarımızı devam ettireceğiz. Zaman zaman buraya yaşayan Suriyelilere laf eden insanlar oluyor. Onları biz Allah’a havale ediyoruz. Ne olur bir gün sınırın diğer tarafında geçinde o yetimin başını bir okşayın. İnanın, buradaki duygularınızdan vazgeçersiniz. Bizim dinimiz fedakârlığı, bizim dinimiz yardımlaşmayı emreder. Orada yetimlerin başını okşadınız, Rabbim de sizlerin başını okşasın. Hepinizin alınlarından öpüyorum” diye konuştu.

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