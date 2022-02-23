Amatör kulüp yöneticilerinden 'fikstür' değerlendirmesi

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü sonrasında bazı yöneticiler ve antrenörler grupları ve fikstürü değerlendirerek, takımlara başarılar diledi.



Kayseri Futbol İl temsilciliği tarafından gerçekleştirilen 1.Amatör Küme fikstür çekimi sonrasında bazı kulüp yöneticileri ve antrenörler oluşan grupları ve fikstür çekimini değerlendirdi. İlk defa 1. Amatör Küme’de mücadele edeceklerini söyleyen Develi Erciyesspor Kulüp başkanı Yılmaz Özalp, "1. Amatör Küme'de ilk defa mücadele edeceğiz. Kendimizi lige hazır hissediyoruz. Tüm takımlar bizim için aynı seviyede. Tüm maçlarımıza aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi.



Kayseri Meysuspor Antrenörü Halit Kurt ise iddialı olduklarını ifade ederek, "B grubunda yeraldık. Tüm takımlara başarılar diliyorum. C grubu dışında tüm gruplar aynı ayarda görünüyor. Bizim olduğumuz yerde iddia olur. Bizim hedefimiz şampiyon olarak Süper Amatör kümeye yükselmek" dedi.



Turanspor Kulüp Başkanı Murat Canıtez de, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en zor grubu çektiğimizi düşünüyoruz. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçiririz. Tüm takımlara ve takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.



Turanspor Antrenörü Serkan Akpınar zorlu bir gruba düştüklerini ifade ederek, "Zor bir kura çektik. Kuranın hakkını vermek istiyoruz. Elimizden geleni yapıp başarılı olmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.



Kocasinan Yemlihaspor Başkanı Ahmet Adıbelli de, "İyi bir kura oldu. Pınarbaşı ve Bünyan deplasmanlarımız var. Centilmence güzel bir lig olmasını diliyorum. Yeni kurulan takım olarak eksiklerimizi giderip çok güçlü ve genç bir takım kuracağız" dedi.



Pınarbaşı Belediyespor Antrenörü Bülent Mağara da, "Pınarbaşı olarak gençlerimizle mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapıp ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" cümleleri kurdu.

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