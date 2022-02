Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.T., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesinde yaşayan Suriyeli A.T.'nin, PKK/YPG üyesi olduğu belirlendi. A.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el koyuldu. A.T., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2022-02-23 14:17:52



