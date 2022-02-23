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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi’de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 36 daire 2 dükkân ve 1 blok 40 daire 2 dükkân için müteahhitler ile ihale yaptıklarını söyledi.

Melikgazi’de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 36 daire 2 dükkân ve 1 blok 40 daire 2 dükkân için müteahhitler ile ihale yaptıklarını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Bu kapsamda farklı alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kat karşılığı konut ve dükkân ihalemizi gerçekleştirdik. 1 blok 36 daire, 2 dükkân ve 1 blok 40 daire 2 dükkânın ihalesi yapıldı. Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle cazibe merkezi haline gelecek. Yapılacak olan konut ve dükkânların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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