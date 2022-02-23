Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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ANNESİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirerek, şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Kayseri'deki annesi Şerife Eren'in oturduğu bina, bayraklarla donatıldı. Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar da evlerinin balkonlarına Türk bayrakları astı. (DHA)Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-02-23 16:15:33



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