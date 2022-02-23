Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor

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Kayseri’de polis ekipleri tarafından 2023 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şahıs yakalanırken, 25 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2023 Şubat tarihleri arasında hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl genelinde yapılan operasyonlar da 94 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 25’i tutuklandı. Yakalanan 94 şahsın 39’unun hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilirken, 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şahıs cezaevine teslim edildi.

Ayrıca 2022 yılı ocak ve şubat aylarında iki ayrı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, bu operasyonlarda hakkında arama kararı bulunan 30 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 14 şahıs da cezaevine teslim edildi.

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