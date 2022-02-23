Bellona Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 77-71

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Serdar Saraç, Uğur Akyıldız

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 18, Zeynep Öykü, Meltem 3, Dilara 2, Williams 27, Abdi 8, Egle 19, Gizem, Helin

NESİBE AYDIN: Thomas 17, Snytsinan 7, Merve, Gülşah, Nacickaite 9, Hülya 5, Meltem 6, Harika Gözde 14, Coates 13

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

İLK YARI: 35-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-44

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Bellona Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'ı 77-71'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 27 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Williams oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-02-23 20:15:27



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