Fatma Nur, kardeşinin kemik iliği bağışı ile hayata tutundu Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk allojenik kök hücre nakli gerçekleştirildi

Kayseri’de lösemi teşhisi konulan 22 yaşındaki Fatma Nur Koçyiğit, allojonik kemik iliği nakli yöntemi ile kardeşinin bağışladığı kemik iliği ile hayata tutundu.

Kayseri’de yaşayan Fatma Nur Koçyiğit’e halsizlik şikayetiyle başvurduğu Kayseri Şehir Hastanesi’nde lösemi teşhisi konuldu. Kayseri Şehir Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Serdal Korkmaz tarafından tedavisine başlanan Fatma Nur’un donörü erkek kardeşi oldu. Kardeşinin bağışladığı kök hücre ile yeniden hayata tutunan Koçyiğit, yetkililere teşekkür etti.

Fatma Nur Koçyiğit, "Beş aydır çok halsizdim. Doktorum Prof. Dr. Serdal Korkmaz’a geldim. Serdal hocam lösemi hastası olduğumu söyledi ve tedaviye başladım. Serdal hocam ve ekibi çok iyiler, başarılarının devamını dilerim. Onlar başaracağıma beni inandırdılar ve onların sayesinde başardım. Onların sayesinde bu hastalığı yendim. Kendilerini çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan beni dinleyen herkese şunu söylemek istiyorum; kesinlikle uygun kişiler kemik iliği donörü olsunlar. Bu çok önemli. Bir donör bir yaşam demek. Yaşamak için umut bekleyen herkese umut olsunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



"Başarılı nakiller ile yolumuza devam edeceğiz"

Hastaya kemik iliği naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Serdal Korkmaz da, "Bildiğiniz üzere 2021 ocak ayında ünitemizi açtık ve bu süre içinde birçok başarılı nakil gerçekleştirdik. Daha önceki nakillerde hastanın kemik iliğini kendisinden alıp yine hastanın kendisine vermiştik. Fakat şu anda Fatma Nur’ a uyumlu olan kardeşinden kemik iliğini alıp Fatma Nur’a naklettik. Bu da bir tedavi yöntemi ve biz buna ’allojenik kök hücre nakli diyoruz. Bugün bu yöntemin ilkini gerçekleştirdik ve sizlerle paylaşmak istedik. Ben ekibime ve idaremize şimdiye kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ekibimi sizlerin huzurunda alkışlamak istiyorum. Şimdiye kadar İlhami hocamın ve Emin hocamın çok desteğini gördük. Bu ünitenin bu hale gelmesinde katkıları çok büyük sağ olsunlar. Biz başarılı nakillerle yolumuza devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay ise, "Hastanemizde allojenik kemik iliği nakli gerçekleşti. Bu uzun soluklu bir süreçti. Fatma’ya sabrından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Serdal hocamın ve ekibinin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu nakil başarıyla sonuçlandı. Bundan sonra bunun arkası da gelecektir. Çünkü hocam o kadar gayretle bu işe sarıldı ki; kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hastane olarak zaten hem şehre hem bölgeye hizmet veriyoruz. Tüm hastalarımıza şifa olsun diye elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” " diye konuştu.



"Her şey çabayla oluyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik de, "Hakikaten gurur duyuyoruz. Bu üniteyi kurmak, geliştirmek çok zamanımızı aldı, çok çabaladık. Her şey çabayla çalışmayla oluyor. Bugünleri de gördük şükürler olsun. Hakikaten bu ekibin liderliğini yaparak hastanemiz adına büyük bir katkı sundu ve bu çok daha ileriye gidecek buna inanıyoruz. Hep beraber çalışmaya birbirimize destek olmaya ve hastalarımıza ümit olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Serdal hocam başta olmak üzere, her konuda emeği olan kan merkezi kalite sorumluları, hemşire arkadaşlarım ve hastalarımızın her türlü bakım sorumluluğunu alan hastalarımızın annesi hemşire arkadaşlarımıza, sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikte ekip olarak bu günlere geldik. Serdal hocamın şahsında diğer hekim arkadaşlarımı, ekibini ve başhekim beyi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Her şey ülkemiz için, her şey kendi insanımız için. Sevgili kardeşimize de geçmiş olsun diyorum, en güzel duyguları o anlattı bize. Onu böyle tedavi edilmiş görmek, mutlu, sağlıklı görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu konuda yol almaya devam edeceğiz saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

