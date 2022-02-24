Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleşen toplantıya ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı. Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alınarak, gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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