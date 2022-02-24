Kayseri Süper Amatör Küme 15. Hafta Erciyes Esen Makina: 1 - Kayseri Gençlerbirliği: 0

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makinaspor namağlup devam ediyor. Erciyes Esen Makina, ligin 15. hafta karşılaşmasında oynadığı maçta Kayseri Gençlerbirliği’ni 10 mağlup etti.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Mehmet Kuru xx, Tolga Selvi xx

Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan xx, Mehmet Yaman xx (Kürşat Yurdagül Dk.89 ?), Aziz Çağlar Şahin x (Muhammed Aktan Dk.46 x), Halil Yozgat xx, Ramazan Durdu x (Fazıl Burak Dk.46 x), Harun Çetin xxx, Okan Uçar x (Kerem Yıldırım Dk.36 x), Uğur Özdemir xx, Bahtiyar Ekici xx, Adem Aktaş xx (Turan Derecik Dk.89 ?), Selim Yağmur xx

Kayseri Gençlerbirliği: Şaban Salih xx, Ali Bıyık xx, Tahir Can Çeçen xx, Samet Aydın xx (Batuhan Dk.70 x), Menduh Çökük xx (Oğuzhan Aydın Dk.80 x), Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Mustafa Şafak xx, Berat Aydemir xx Hacı Mert Cingöz xx, Yunus Emre Mert xx, Sedat Kurt xx

Gol: Harun Çetin (Dk.80) (Erciyes Esen Makina)

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