Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta Kayseri Yolspor: 1- Esentepespor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda 15. hafta karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile Esentepespor karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, 72. dakikada Mükremin Bayrak’ın attığı golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu xx, Caner Kalem xx, Abdulkadir Keğin xx

Kayseri Yolspor: Ali Birol xxx, Abdullah Gürbüz xx, Fatih xx, Said Emre Gündoğan xx, Şeyh İsmail Orhan xx, Can Okumuş xx, Yasin Tarım xx (Hüseyin Aksoy Dk.85 ?), Mükremin Bayrak xxx, Kaan Melül xx, Mehmet Ali Öncü xx (İhsan Yasıt Dk.75 x), Uğurcan Canbolat x (Yunus Güneri Dk.13 x)

Esentepespor: Numan Öztürk x, Erdem Demir x, (Yunus Öztürk Dk.13 x), Muhammed Gazi Öztürk xx, Canberk Yalçın xx, Adem Yönel xx, Ömer Öztürk x, Tahsin Erarslan x (Mustafa Yıldırım Dk.79 x), Muhammed Enes Öztürk xx, Ahmet Köksal xx, Hüseyin Can Uçar x, Bayram Kılıç x

Gol: Mükremin Bayrak (dk.72) (Kayseri Yolspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.